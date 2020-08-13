Лапко — о протестах в Беларуси: должна готовиться к US Open, но не могу уснуть 3-и сутки

Теннисистка Вера Лапко прокомментировала протесты в Беларуси, разгоревшиеся по итогам президентских выборов.
«Сейчас я должно по-полной готовиться к US Open, тренироваться, мои мысли должны быть направлены только на это… Но уже третьи сутки я не могу нормально уснуть, так как переживаю. Моё сердце разрывается на части из-за того, что сейчас происходит в моей родной, родимой Беларуси.
Беларусы, родненькие, держитесь», — написала Лапко на своей странице в «Инстаграме».
9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Согласно официальным данным, победил действующий президент страны Александр Лукашенко, который набрал более 80% голосов.
После объявления официальных результатов в стране начались массовые акции протеста. В крупнейших городах Беларуси местные жители начали строить баррикады, происходили столкновения с правоохранителями.
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