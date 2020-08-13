Соболенко завершила участие на турнире в Лексингтоне, уступив 16-летней американке Гауфф

На центральном корте стадиона «Хилари Бун Теннис Комплекс» на стадии 2-го круга турнира в Лексингтоне (США) состоялась встреча белорусской теннисистки Арины Соболенко, занимающей 11-е место в рейтинге WTA, и представительницы США Кори Гауфф (53-е место в рейтинге WTA). Победу в матче и выход в следующий раунд турнира оформила 16-летняя спортсменка из США – 2:1 (7:6, 4:6, 6:4).
Соболенко 5 раз подала навылет, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 16. На счету её соперницы 2 эйса, 8 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 12.
В 1/4 финала турнира в Лексингтоне Кори Гауфф с 39-й ракеткой рейтинга WTA представительницей Туниса Онс Жабер.
Турнир в Лексингтоне проходит с 10 по 16 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 202 тыс.
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