Звонарёва и Блинкова одержали победу в 1/8 финала турнира в Лексингтоне
Российские теннисистки Вера Звонарёва и Анна Блинкова одержали победу в парном разряде в 1/8 финала турнира в Лексингтоне (США). Соперницами россиянок были американка Бернарда Пера и Арина Родионова, представляющая Австралию.
Звонарёва и Блинкова одержали победу со счётом 6:4, 6:2. Россиянки пять раз подали на вылет, 63% их первых передач были точными.
В четвертьфинале турнира Звонарёва и Блинкова сыграют с Магдой Линетт из Польши и Джессикой Пегулой, представляющей США.
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