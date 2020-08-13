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Звонарёва и Блинкова одержали победу в 1/8 финала турнира в Лексингтоне

Звонарёва и Блинкова одержали победу в 1/8 финала турнира в Лексингтоне
Теннис / WTA 0

Российские теннисистки Вера Звонарёва и Анна Блинкова одержали победу в парном разряде в 1/8 финала турнира в Лексингтоне (США). Соперницами россиянок были американка Бернарда Пера и Арина Родионова, представляющая Австралию.

Звонарёва и Блинкова одержали победу со счётом 6:4, 6:2. Россиянки пять раз подали на вылет, 63% их первых передач были точными.

В четвертьфинале турнира Звонарёва и Блинкова сыграют с Магдой Линетт из Польши и Джессикой Пегулой, представляющей США.

Соболенко завершила участие в турнире в Лексингтоне, уступив 16-летней американке Гауфф
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