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Мария Шарапова: мне очень приятно не спешить на очередной турнир

Мария Шарапова: мне очень приятно не спешить на очередной турнир
Теннис / WTA 0

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» российская теннисистка Мария Шарапова, в конце февраля объявившая о завершении карьеры, призналась, что рада возможности проводить больше времени с родителями в Калифорнии.

«Когда я выступала, то могла проводить дома всего несколько недель в году. Поэтому мне приятно иметь больше времени, чтобы расслабиться, пообщаться с близкими и сосредоточиться на бизнесе. Как бы я ни любила путешествовать, мне очень приятно не спешить на очередной турнир», — цитирует Шарапову People.

Мария за карьеру выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA—2004. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.

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