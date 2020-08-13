Мария Шарапова увлеклась садоводством

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» российская теннисистка Мария Шарапова, в конце февраля объявившая о завершении карьеры, рассказала, как проводит время с близкими в своём американском доме.

«Мы почти всё время проводим на кухне — готовим еду, выпечку, а в какой-то момент мы даже вытащили машину для мороженого, которую я годами не вынимала из коробки. Мы даже начали выращивать собственный сад на заднем дворе — так что дела становятся всё более серьёзными!» — цитирует Шарапову People.

Мария за карьеру выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA—2004. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.