16-летняя Гауфф отреагировала на победу в матче с Соболенко в Лексингтоне

16-летняя американка Кори Гауфф прокомментировала победу в матче с Ариной Соболенко из Беларуси в матче второго круга турнира в Лексингтоне со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:4.
«Думаю, мой менталитет вёл меня вперёд. Мы обе показывали неплохой теннис, у нас были взлёты и падения. В итоге всё решила пара упорных розыгрышей. Невозможно демонстрировать свой лучший теннис на протяжении трёх часов. Удерживать высокий уровень игры было нелегко, но это просто теннис. Мы играем в других условиях и только возвращаемся в тур. Я не слишком расстроена своей игрой, а больше всего горжусь тем, как вела себя на корте и как сохраняла выдержку в напряжённых моментах.
В целом всё было отлично, кроме подачи. В первой игре я подавала лучше. Но у тебя всегда будут хорошие и плохие дни. Большую роль сыграла психология, а не техника. Ближе к концу матча я подавала лучше. До этого я слишком много думала", — цитирует Гауфф официальный сайт тура.
Следующей соперницей Кори будет Онс Жабер из Туниса.
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