Во Франции продлили запрет на массовые мероприятия. Это не должно затронуть «Ролан Гаррос»

Французские власти продлили до 30 октября запрет на проведение массовых мероприятий с более чем 5000 участников. Это связано с пандемией коронавируса в стране. По словам премьер-министра Франции Жана Кастекса, в день фиксируется около 2 тыс. новых случаев заражения, в то время как три недели назад показатель составлял 1 тыс.
Однако организаторы Открытого чемпионата Франции по-прежнему намерены провести турнир со зрителями. В случае соблюдения санитарных норм для турнира сделают исключение. Старт соревнований запланирован на 27 сентября. Организаторы рассчитывают, что центральный корт — арену Филиппа Шатрье — смогут посетить не менее 7500 человек за игровую сессию, сообщает Le Figaro.
Изначально «Ролан Гаррос» должен быть пройти с 25 мая по 7 июня. Из-за пандемии коронавируса проведение международных теннисных турниров было приостановлено в марте и возобновилось на минувшей неделе.
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