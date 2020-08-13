Кори Гауфф: мне нужно лучше парковаться. Я очень плохо это делаю
16-летняя американская теннисистка Кори Гауфф, ранее получившая ученические права, рассказала, водила ли автомобиль во время карантина, вызванного пандемией коронавируса.
«Мне так стыдно. Месяц назад я потеряла разрешение на управление автомобилем, так что водить не могла. До этого я практиковалась в вождении. Но мне всё ещё нужно лучше парковаться. Пока я это делаю очень плохо», — приводит слова Гауфф Baseline.
Кори вышла в четвертьфинал турнира в Лексингтоне (США), обыграв представительницу Беларуси Арину Соболенко со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:4. Следующей соперницей американки будет Онс Жабер из Туниса. Турнир в Лексингтоне проходит с 10 по 16 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 202 тыс.
16-летняя Гауфф отреагировала на победу в матче с Соболенко в Лексингтоне
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