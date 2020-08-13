Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Эжени Бушар во второй раз в сезоне вышла в четвертьфинал турнира WTA

Эжени Бушар во второй раз в сезоне вышла в четвертьфинал турнира WTA
Теннис / WTA 0

Канадская теннисистка Эжени Бушар, получившая уайлд-кард от организаторов турнира в Праге (Чехия), вышла в четвертьфинал, одолев представительницу Словении Тамару Зиданшек со счётом 7:6 (7:2), 6:7 (2:7), 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 55 минут.

Эжени 6 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету её соперницы ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 202 250 Бушар поспорит с бельгийкой Элисе Мертенс, посеянной под третьим номером.

Эжени во второй раз в этом году вышла в четвертьфинал соревнований WTA. В январе она добралась до данной стадии на турнире в Окленде (Новая Зеландия).

Прага. 2-й круг
13 августа 2020, четверг. 12:05 МСК
Эжени Бушар
330
Канада
Эжени Бушар
Э. Бушар
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		6 2 6
6 2 		7 7 2
         
Тамара Зиданшек
72
Словения
Тамара Зиданшек
Т. Зиданшек
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020