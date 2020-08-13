Эжени Бушар во второй раз в сезоне вышла в четвертьфинал турнира WTA

Канадская теннисистка Эжени Бушар, получившая уайлд-кард от организаторов турнира в Праге (Чехия), вышла в четвертьфинал, одолев представительницу Словении Тамару Зиданшек со счётом 7:6 (7:2), 6:7 (2:7), 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 55 минут.

Эжени 6 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету её соперницы ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 202 250 Бушар поспорит с бельгийкой Элисе Мертенс, посеянной под третьим номером.

Эжени во второй раз в этом году вышла в четвертьфинал соревнований WTA. В январе она добралась до данной стадии на турнире в Окленде (Новая Зеландия).