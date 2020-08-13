Каролина Плишкова попала на обложку журнала Forbes

Третья ракетка мира Каролина Плишкова попала на обложку чешской версии журнала Forbes. Соответствующее фото 28-летняя теннисистка выложила в своём «инстаграме».

На минувшей неделе уроженка Лоуни рассказала, что сыграет на Открытом чемпионате США, несмотря на строгий протокол безопасности. Соревнования в WTA-туре были приостановлены в марте в связи с пандемией коронавируса и возобновились на минувшей неделе турниром в Палермо (США).

Плишкова за карьеру выиграла 16 турниров WTA в одиночном разряде. В 2020 году ей удалось завоевать титул на соревнованиях в Брисбене (Австралия). Её лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» является выход в финал US Open 2016 года, в котором Каролина проиграла представительнице Германии Анжелике Кербер со счётом 3:6, 6:4, 4:6.