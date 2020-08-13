«Жизни белорусов важны». Соболенко высказалась о событиях в Беларуси

Белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка призвала обратить внимание на события, происходящие в Беларуси. После публикации результатов президентских выборов, которые выиграл действующий глава Александр Лукашенко, в стране начали проходить массовые акции протеста. Силовики жестоко разгоняют протестующих, применяя дубинки и резиновые пули.

Соболенко выложила фото с надписью «Жизни белорусов важны» по аналогии с движением Black Lives Matter, борющимся с расизмом.

«Я не могу поверить, что всё это происходит в моей мирной родной Беларуси. Я не могу спать уже четвёртую ночь. Я не могу смотреть на жестокость по отношению к людям, которые беззащитны. Зачем? Пожалуйста, остановите насилие! Берегите себя и своих близких, мои дорогие белорусы», — написала Соболенко в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Соболенко.