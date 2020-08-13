Турнир в Санкт-Петербурге повысил статус до ATP 500

Турнир в Санкт-Петербурге в обновлённом календаре ATP повысил статус до ATP 500, сообщает итальянский журналист Люка Фиорино. Статус повысился и у турнира в Гамбурге (Германия).

Изменены также сроки проведения турниров. Турнир в Санкт-Петербурге будет проходить сразу после «Ролан Гаррос». Он начнётся 12 октября. Соревнования в Гамбурге стартуют 21 сентября.

Если новый календарь будет утверждён, то вскоре после US Open состоится турнир серии «Мастерс» в Риме (Италия). Далее теннисисты отправятся в Гамбург, а затем — на «Ролан Гаррос», после чего начнётся турнир в Санкт-Петербурге.

Соревнования на туре были остановлены в марте из-за пандемии коронавируса и возобновились на минувшей неделе турниром в Палермо (Италия).