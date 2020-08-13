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Бьянка Андрееску не будет защищать титул на US Open

Бьянка Андрееску не будет защищать титул на US Open
Теннис / WTA 0

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску сообщила, что не поедет на US Open. Таким образом, турнир пропустят оба чемпиона – испанец Рафаэль Надаль и Андрееску.

«Уважаемые болельщики, после долгих обсуждений с близкими я приняла трудное решение не ехать в Нью-Йорк в этом году. Решила так поступить, чтобы сосредоточиться на восстановлении. Это необходимо, чтобы вернуться на высший уровень.

Выигрыш US Open в прошлом году был важным успехом в карьере. Мне будет не хватать участия на турнире. К сожалению, понимаю, что сложности, включая пандемию коронавируса, ограничили мои возможности подготовиться и выступить на нужном уровне. Благодарю USTA и WTA за усилия», — говорится в заявлении канадской теннисистки.

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