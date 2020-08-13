Бьянка Андрееску не будет защищать титул на US Open
Канадская теннисистка Бьянка Андрееску сообщила, что не поедет на US Open. Таким образом, турнир пропустят оба чемпиона – испанец Рафаэль Надаль и Андрееску.
«Уважаемые болельщики, после долгих обсуждений с близкими я приняла трудное решение не ехать в Нью-Йорк в этом году. Решила так поступить, чтобы сосредоточиться на восстановлении. Это необходимо, чтобы вернуться на высший уровень.
Выигрыш US Open в прошлом году был важным успехом в карьере. Мне будет не хватать участия на турнире. К сожалению, понимаю, что сложности, включая пандемию коронавируса, ограничили мои возможности подготовиться и выступить на нужном уровне. Благодарю USTA и WTA за усилия», — говорится в заявлении канадской теннисистки.
«Не могу играть там, где 6 недель назад был госпиталь». Крейчикова снялась с US Open
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