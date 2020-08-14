Серена Уильямс: я приехала в Лексингтон не за победой

Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала победу в матче со своей сестрой Винус во втором круге турнира в Лексингтоне со счётом 3:6, 6:3, 6:4.
«В последнее время я проиграла несколько сетов в упорной борьбе, поэтому говорила себе, что очень хочу победить, и сосредоточилась на последних двух геймах.
Я невероятно расслабленна из-за отсутствия зрителей на трибунах. На моих тренировках шума было больше, чем на этой игре.
Честно говоря, я приехала сюда не за победой. Впервые в своей карьере я приехала, чтобы просто выиграть несколько матчей и посмотреть, как всё пойдёт. С момента рождения ребёнка у меня не было столь долгого перерыва, так что я просто пытаюсь найти свой ритм», — цитирует Уильямс официальный сайт тура.
Следующей соперницей Серены будет соотечественница Шелби Роджерс.
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