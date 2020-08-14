Серена Уильямс: я приехала в Лексингтон не за победой

Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала победу в матче со своей сестрой Винус во втором круге турнира в Лексингтоне со счётом 3:6, 6:3, 6:4.



«В последнее время я проиграла несколько сетов в упорной борьбе, поэтому говорила себе, что очень хочу победить, и сосредоточилась на последних двух геймах.



Я невероятно расслабленна из-за отсутствия зрителей на трибунах. На моих тренировках шума было больше, чем на этой игре.



Честно говоря, я приехала сюда не за победой. Впервые в своей карьере я приехала, чтобы просто выиграть несколько матчей и посмотреть, как всё пойдёт. С момента рождения ребёнка у меня не было столь долгого перерыва, так что я просто пытаюсь найти свой ритм», — цитирует Уильямс официальный сайт тура.



Следующей соперницей Серены будет соотечественница Шелби Роджерс.

Серена Уильямс обыграла сестру и вышла в четвертьфинал турнира в Лексингтоне