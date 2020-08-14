39-я ракетка мира — о US Open: если меня где-то закроют, я не смогу играть на 100%

39-я ракетка мира представительница Туниса Онс Жабер оценила перспективы выступления на Открытом чемпионате США и турнире Western & Southern Open, который в этом году из-за пандемии коронавируса пройдёт не в Цинциннати, а в Нью-Йорке.
«Я пытаюсь обдумать все детали и найти решение со своей командой, чтобы чувствовать себя свободнее и счастливее от выступления на турнире в Нью-Йорке и на US Open. В основе моей игры — свобода. Я не знаю, как смогу играть, если всё время буду проводить в отеле. Конечно, я уважаю правила, социальное дистанцирование и дезинфекцию, но чувствую, что если меня где-то закроют, то я не смогу играть на сто процентов», — приводит слова Жабер Patreon.
Сезон в WTA-тура был остановлен в марте из-за пандемии коронавируса и возобновился в начале августа турниром в Палермо (Италия).
- 14 августа 2020
-
11:02
-
10:07
-
09:21
-
09:04
-
04:04
- 13 августа 2020
-
23:44
-
22:26
-
20:59
-
19:12
-
18:57
-
16:37
-
16:24
-
16:03
-
15:09
-
14:53
-
14:05
-
13:21
-
12:53
-
12:32
-
12:13
-
11:03
-
10:03
-
09:04
-
07:33
-
02:37
-
00:59
-
00:18
- 12 августа 2020
-
22:21
-
20:54
-
19:25
-
16:47
-
15:34
-
14:10
-
13:14
-
12:55