39-я ракетка мира — о US Open: если меня где-то закроют, я не смогу играть на 100%

39-я ракетка мира представительница Туниса Онс Жабер оценила перспективы выступления на Открытом чемпионате США и турнире Western & Southern Open, который в этом году из-за пандемии коронавируса пройдёт не в Цинциннати, а в Нью-Йорке.

«Я пытаюсь обдумать все детали и найти решение со своей командой, чтобы чувствовать себя свободнее и счастливее от выступления на турнире в Нью-Йорке и на US Open. В основе моей игры — свобода. Я не знаю, как смогу играть, если всё время буду проводить в отеле. Конечно, я уважаю правила, социальное дистанцирование и дезинфекцию, но чувствую, что если меня где-то закроют, то я не смогу играть на сто процентов», — приводит слова Жабер Patreon.

Сезон в WTA-тура был остановлен в марте из-за пандемии коронавируса и возобновился в начале августа турниром в Палермо (Италия).