Организаторы турнира в Риме подтвердили перенос соревнований на неделю

Организаторы «Мастерса» в Риме (Италия) официально подтвердили перенос соревнований на неделю. Соревнования в календаре заняли место отменённого «Мастерса» в Мадрида (Испания) и пройдут сразу после Открытого чемпионата США.

«Объявление о новых датах! Турнир в Риме пройдёт с 14 по 21 сентября на кортах „Форо Италико“, — говорится в аккаунте турнира в «Твиттере».

Вчера, 13 августа, появилась информация о том, что турнир в Санкт-Петербурге в обновлённом календаре ATP повысил статус до ATP 500. Изменены также сроки проведения турнира. Турнир в Санкт-Петербурге будет проходить сразу после «Ролан Гаррос». Он начнётся 12 октября.

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