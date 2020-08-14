«Это будет действительно странно». Конта поделилась ожиданиями от турниров в Нью-Йорке

Британская теннисистка Йоханна Конта рассказала, как относится к решению провести турниры в США без зрителей. Турнир Western & Southern Open в этом году из-за пандемии коронавируса пройдёт не в Цинциннати, а в Нью-Йорке. Там же состоится и Открытый чемпионат США.

«Не буду врать, я обожаю играть перед заполненными трибунами. Это одна из главных вещей, которую я люблю в теннисе. Так что я 100% не буду рада отсутствию зрителей. Мне их будет не хватать. Но с другой стороны, у меня по крайней мере будет возможность сыграть.

Самое же странное состоит в том, что мы проведём турнир на арене Flushing Meadows и это не будет US Open. Это будет действительно странно", — приводит слова Конты Ubitennis.