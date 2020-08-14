Елена Веснина: 14 августа 2016 года навсегда останется в наших сердцах

Российская теннисистка Елена Веснина опубликовала пост, посвящённый четвёртой годовщине победы на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Она завоевала золотую медаль в дуэте с Екатериной Макаровой.

«14 августа 2016 года навсегда останется в наших сердцах», — написала Веснина.

Пост доступен в «инстаграме» Елены Весниной.

Веснина не выходила на корт с июня 2018 года. В ноябре 2015-го теннисистка вышла замуж за бизнесмена Павла Табунцова. 20 ноября 2018 года Елена родила дочь.

Елена является победительницей трёх турниров «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат Франции—2013, Открытый чемпионат США—2014, Уимблдон-2017) и одного мэйджора в миксте (Открытый чемпионат Австралии—2016). Веснина выиграла три турнира WTA в одиночном разряде — в Хобарте и Истбурне в 2013 году, а также в Индиан-Уэллсе — в 2017-м.