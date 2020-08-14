ATP представила обновлённый календарь турниров на 2020 год

Пресс-служба ATP представила обновлённый календарь турниров. Соревнования в мужском туре были приостановлены в марте в связи с пандемией коронавируса и возобновятся на следующей неделе.

Календарь турниров на 2020 год

22 августа — Нью-Йорк (вместо Цинциннати).

31 августа — US Open.

8 сентября — Кицбюэль.

14 сентября — Рим.

21 сентября — Гамбург.

27 сентября — «Ролан Гаррос».

12 октября — Санкт-Петербург.

19 октября — Кубок Кремля и Антверпен.

26 октября — Вена.

2 ноября — Париж.

9 ноября — София.

15 ноября — Итоговый чемпионат ATP в Лондоне.

ATP также подтвердила, что Next Gen ATP Finals в Милане в этом сезоне не состоится.

«Теннис начинает возвращаться, и, хотя в первую очередь нужно заботиться о здоровье и безопасности всех причастных, мы надеемся, что сможем сохранить возможности для игры и мощно проведём концовку сезона. Я хотел бы поблагодарить турниры за их неизменную приверженность делу, гибкость и находчивость в поиске решений для работы в столь сложных обстоятельствах», — сказал глава ATP Андреа Гауденци.