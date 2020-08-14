ATP представила обновлённый календарь турниров на 2020 год

Пресс-служба ATP представила обновлённый календарь турниров. Соревнования в мужском туре были приостановлены в марте в связи с пандемией коронавируса и возобновятся на следующей неделе.
Календарь турниров на 2020 год
22 августа — Нью-Йорк (вместо Цинциннати).
31 августа — US Open.
8 сентября — Кицбюэль.
14 сентября — Рим.
21 сентября — Гамбург.
27 сентября — «Ролан Гаррос».
12 октября — Санкт-Петербург.
19 октября — Кубок Кремля и Антверпен.
26 октября — Вена.
2 ноября — Париж.
9 ноября — София.
15 ноября — Итоговый чемпионат ATP в Лондоне.
ATP также подтвердила, что Next Gen ATP Finals в Милане в этом сезоне не состоится.
«Теннис начинает возвращаться, и, хотя в первую очередь нужно заботиться о здоровье и безопасности всех причастных, мы надеемся, что сможем сохранить возможности для игры и мощно проведём концовку сезона. Я хотел бы поблагодарить турниры за их неизменную приверженность делу, гибкость и находчивость в поиске решений для работы в столь сложных обстоятельствах», — сказал глава ATP Андреа Гауденци.
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