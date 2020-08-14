Кузнецова выложила фото с корта. После снятия с US Open теннисистка тренируется на грунте

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» российская теннисистка Светлана Кузнецова опубликовала фото с корта. Уроженка Москвы уже на корте — после снятия с Открытого чемпионата США она готовится к грунтовой части сезона, которая должна начаться в середине сентября на территории Европы.



«Начала активную адаптацию к грунту, а у вас какие новости сегодня?» — подписала фото спортсменка.

Фото доступно в «инстаграме» Светланы Кузнецовой.



35-летняя уроженка Санкт-Петербурга за карьеру выиграла 18 турниров, включая Открытый чемпионат США и «Ролан Гаррос». В рейтинге WTA Кузнецова занимает 32-е место. Россиянка вошла в состав участниц турнира WTA в Палермо (Италия), которым должен возобновиться сезон, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса. Соревнования запланированы с 3 по 9 августа.