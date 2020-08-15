Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Серена Уильямс потерпела первое поражение после карантина

Серена Уильямс потерпела первое поражение после карантина
Теннис / WTA 0

Американка Серена Уильямс не смогла выйти в полуфинал турнира WTA в Лексингтоне (США). Она в трёх сетах проиграла своей соотечественнице Шелби Роджерс — 6:1, 4:6, 6:7 (5:7). Таким образом, 38-летняя теннисистка потерпела первое поражение после карантина.

Продолжительность матча составила 2 часа 9 минут. Уильямс сделала четыре эйса и допустила две двойные ошибки. Роджерс пять раз подала навылет и допустила одну двойную ошибку.

В следующем раунде Шелби встретится с Хиль Белен Тайхман из Швейцарии. Турнир в Лексингтоне проходит с 10 по 16 августа. Призовой фонд турнира составляет $ 202 тыс.

Сезон WTA-тура был остановлен в марте из-за пандемии коронавируса и возобновился в начале августа турниром в Палермо (Италия).

Лексингтон. 1/4 финала
14 августа 2020, пятница. 22:25 МСК
Серена Уильямс
9
США
Серена Уильямс
С. Уильямс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 6 5
1 		6 7 7
         
Шелби Роджерс
116
США
Шелби Роджерс
Ш. Роджерс
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020