Серена Уильямс потерпела первое поражение после карантина

Американка Серена Уильямс не смогла выйти в полуфинал турнира WTA в Лексингтоне (США). Она в трёх сетах проиграла своей соотечественнице Шелби Роджерс — 6:1, 4:6, 6:7 (5:7). Таким образом, 38-летняя теннисистка потерпела первое поражение после карантина.



Продолжительность матча составила 2 часа 9 минут. Уильямс сделала четыре эйса и допустила две двойные ошибки. Роджерс пять раз подала навылет и допустила одну двойную ошибку.



В следующем раунде Шелби встретится с Хиль Белен Тайхман из Швейцарии. Турнир в Лексингтоне проходит с 10 по 16 августа. Призовой фонд турнира составляет $ 202 тыс.



Сезон WTA-тура был остановлен в марте из-за пандемии коронавируса и возобновился в начале августа турниром в Палермо (Италия).