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Серена Уильямс в четвёртый раз за 25 лет проиграла сопернице не из топ-100

Серена Уильямс в четвёртый раз за 25 лет проиграла сопернице не из топ-100
Теннис / WTA 0

Вчера, 14 августа, американка Серена Уильямс уступила 116-й ракетке мира Шелби Роджерс в четвертьфинальном матче соревнований в Лексингтоне (США). Для 23-кратной чемпионке турниров «Большого шлема» это поражение стало четвёртым в карьере, когда она уступила теннисистке, не входящей в топ-100 рейтинга WTA.

Роджерс в свою очередь третий раз обыграла теннисистку, представляющую топ-10. До вчерашнего дня она обыгрывала Симону Халеп (4) на Australian Open 2017 и Эжени Бушар (8) на Rogers Cup 2014.

В следующем раунде Шелби встретится с Хиль Белен Тайхман из Швейцарии. Турнир в Лексингтоне проходит с 10 по 16 августа. Призовой фонд соревнований составляет $ 202 тыс.

Сезон WTA-тура был остановлен в марте из-за пандемии коронавируса и возобновился в начале августа турниром в Палермо (Италия).

Лексингтон. 1/4 финала
14 августа 2020, пятница. 22:25 МСК
Серена Уильямс
9
США
Серена Уильямс
С. Уильямс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 6 5
1 		6 7 7
         
Шелби Роджерс
116
США
Шелби Роджерс
Ш. Роджерс
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