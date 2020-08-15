Серена Уильямс в четвёртый раз за 25 лет проиграла сопернице не из топ-100

Вчера, 14 августа, американка Серена Уильямс уступила 116-й ракетке мира Шелби Роджерс в четвертьфинальном матче соревнований в Лексингтоне (США). Для 23-кратной чемпионке турниров «Большого шлема» это поражение стало четвёртым в карьере, когда она уступила теннисистке, не входящей в топ-100 рейтинга WTA.



Роджерс в свою очередь третий раз обыграла теннисистку, представляющую топ-10. До вчерашнего дня она обыгрывала Симону Халеп (4) на Australian Open 2017 и Эжени Бушар (8) на Rogers Cup 2014.



В следующем раунде Шелби встретится с Хиль Белен Тайхман из Швейцарии. Турнир в Лексингтоне проходит с 10 по 16 августа. Призовой фонд соревнований составляет $ 202 тыс.



Сезон WTA-тура был остановлен в марте из-за пандемии коронавируса и возобновился в начале августа турниром в Палермо (Италия).