Карен Хачанов выложил фото из самолёта. Теннисист вылетел в США

Третья ракетка России Карен Хачанов на своей странице в «Инстаграме» выложил новое фото — он сидит в самолёте. Судя по подписи под снимком, теннисист отправляется в США, где на следующей неделе стартует «Мастерс» в Цинциннати.

О намерении Карена выступить в Цинциннати и на Открытом чемпионате США стало известно несколько дней назад — об этом он также заявил в «Инстаграме».



Напомним, «Мастерс» Western & Southern Open в этом году пройдёт не в Цинциннати, а в Нью-Йорке. Такое решение было принято американской ассоциацией тенниса (USTA) в связи с мерами безопасности. Соревнования, действующим чемпионом которых является россиянин Даниил Медведев, пройдут с 22 по 28 августа. Сразу же вслед за ними на тех же Нью-Йорских кортах пройдёт US Open.

Субботним рейсом в Нью-Йорк. Джокович, Хачанов и Маррей летят на US Open.