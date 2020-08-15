«Белорусы, не надо бояться!» Лапко присоединилась к акции протеста в Минске

Теннисистка Вера Лапко приняла участие в акциях протеста против действующей власти, которые седьмой день длятся в Минске (Беларусь).

«Белорусы!!! Не надо бояться! Давно не чувствовала себя так хорошо! Белорусы, мои родные, вы невероятные. Спасибо за вашу безграничную энергетику, дух и решительный настрой. Вы подарили мне один из лучших дней в жизни. Начинаю верить в людей и в то, что вместе мы можем многое. Только вперёд! Всех люблю», — написала экс 60-я ракетка мира на своей странице в «Инстаграме».

9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Согласно официальным данным, победил действующий президент страны Александр Лукашенко, который набрал более 80% голосов. После объявления официальных результатов в стране начались массовые акции протеста. В крупнейших городах Беларуси местные жители начали строить баррикады, происходят столкновения с правоохранителями.