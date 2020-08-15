«Белорусы, не надо бояться!» Лапко присоединилась к акции протеста в Минске

Теннисистка Вера Лапко приняла участие в акциях протеста против действующей власти, которые седьмой день длятся в Минске (Беларусь).
«Белорусы!!! Не надо бояться! Давно не чувствовала себя так хорошо! Белорусы, мои родные, вы невероятные. Спасибо за вашу безграничную энергетику, дух и решительный настрой. Вы подарили мне один из лучших дней в жизни. Начинаю верить в людей и в то, что вместе мы можем многое. Только вперёд! Всех люблю», — написала экс 60-я ракетка мира на своей странице в «Инстаграме».
9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Согласно официальным данным, победил действующий президент страны Александр Лукашенко, который набрал более 80% голосов. После объявления официальных результатов в стране начались массовые акции протеста. В крупнейших городах Беларуси местные жители начали строить баррикады, происходят столкновения с правоохранителями.
- 15 августа 2020
-
14:09
-
13:41
-
10:44
-
10:31
-
09:28
-
00:46
-
00:33
- 14 августа 2020
-
23:20
-
22:24
-
22:13
-
21:15
-
20:49
-
17:34
-
17:14
-
16:28
-
15:39
-
14:47
-
13:53
-
12:40
-
11:02
-
10:07
-
09:21
-
09:04
-
04:04
- 13 августа 2020
-
23:44
-
22:26
-
20:59
-
19:12
-
18:57
-
16:37
-
16:24
-
16:03
-
15:09
-
14:53
-
14:05