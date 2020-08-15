Головин, пытавшаяся вернуться в теннис после 11-летней паузы, забеременела в третий раз

Французская теннисистка Татьяна Головин объявила о скором пополнении в семье — экс 12-я ракетка мира беременна в третий раз. Об этом она сообщила на своей странице в «Инстаграме».



«В очень непростом 2020 году в нашей семье радостная новость — мы ждём третьего ребёнка», — написала француженка.

В 2019 году 32-летняя Татьяна предприняла попытку вернуться в профессиональный теннис после 11-летней паузы. Всё ограничилось двумя поражениями в двух матчах при взятых пяти геймах в сумме (3:6, 1:6 — с Каей Юван, 0:6, 1:6 — с Антонией Лоттнер).



Головин родилась Москве, но, когда ей было восемь месяцев, родители переехали во Францию. Её лучший результат в рейтинге WTA — 12-е место.



В 2004 году в возрасте 16 лет Головин в паре с 17-летним Ришаром Гаске выиграла Открытый чемпионат Франции. По итогам этого сезона теннисистка получила награду WTA «Новичок года».