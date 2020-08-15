Пятикратный чемпион мира по снукеру: у Джоковича нет великолепия Федерера
Пятикратный чемпион мира по снукеру Ронни О’Салливан поделился мнением о сербском теннисисте Новаке Джоковиче.
«Чтобы выиграть титул чемпиона мира, мне нужно быть кем-то вроде Джоковича. Он очень спокоен, всё делает отлично. Самый взрывной игрок. У него нет великолепия Роджера Федерера или форхэнда Рафаэля Надаля. Но всё, что он делает, получается здорово. Его форма никогда сильно не снижается», — цитирует О’Салливана Tennis World USA.
Джокович будет единственным представителем «Большой тройки» на US Open. Рафаэль Надаль отказался от поездки на турнир из-за пандемии коронавируса. А Федерер не сможет принять участия в турнире, так как восстанавливается после травмы. Он пропустит всю концовку сезона.
Надаль, Джокович и Тим квалифицировались на Итоговый турнир ATP
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