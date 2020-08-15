На «челленджере» в Праге у игрока обнаружили коронавирус
У одного из участников турнира серии «Челленджер» в Праге (Чехия) обнаружили коронавирус. Как сообщает пресс-служба ATP, тест одного из участников на COVID-19 дал положительный результат.
В соответствии с обязательными медицинскими правилами Чехии и протоколами ATP игрок был помещён на карантин. Игрок будет отбывать карантин дома. Специалисты изучают контакты заразившегося спортсмена, чтобы определить людей, которые тоже могли заразиться.
На «челленджере» в Праге выступают многие известные игроки, включая швейцарца Стэна Вавринку, немца Филипа Кольшрайбера, нидерландца Робина Хасе и других.
Из-за пандемии коронавируса теннисный тур в середине марта был приостановлен. Соревнования возобновились в начале августа турниром в Палермо (Италия).
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