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Тайхман, отказавшаяся защищать титул в Праге, вышла в финал турнира в Лексингтоне

Тайхман, отказавшаяся защищать титул в Праге, вышла в финал турнира в Лексингтоне
Теннис / WTA 0

Швейцарская теннисистка Хиль Белен Тайхман пробилась в финал турнира WTA в Лексингтоне (США). В полуфинале швейцарка победила американку Шелби Роджерс со счётом 6:3, 6:2.

Продолжительность матча составила лишь 1 час 12 минут. 63-я ракетка мира Тайхман выполнила пять эйсов и допустила четыре двойные ошибки. Её соперница, занимающая 116-е место в рейтинге WTA, дважды подала навылет и допустила две двойные ошибки.

Теперь в финале турнира Тайхман сыграет с американкой Дженнифер Брэйди, которая победила соотечественницу Коко Гауфф.

Примечательно, что Тайхамн, выиграв в прошлом году турнир WTA в Праге, отказалась поехать на соревнования. Вместо этого она предпочла выступить в Лексингтоне и сделала это успешно.

Лексингтон. 1/2 финала
15 августа 2020, суббота. 18:10 МСК
Шелби Роджерс
116
США
Шелби Роджерс
Ш. Роджерс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2  
6 		6  
         
Хиль Белен Тайхман
63
Швейцария
Хиль Белен Тайхман
Х. Тайхман
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