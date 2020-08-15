Тайхман, отказавшаяся защищать титул в Праге, вышла в финал турнира в Лексингтоне

Швейцарская теннисистка Хиль Белен Тайхман пробилась в финал турнира WTA в Лексингтоне (США). В полуфинале швейцарка победила американку Шелби Роджерс со счётом 6:3, 6:2.

Продолжительность матча составила лишь 1 час 12 минут. 63-я ракетка мира Тайхман выполнила пять эйсов и допустила четыре двойные ошибки. Её соперница, занимающая 116-е место в рейтинге WTA, дважды подала навылет и допустила две двойные ошибки.

Теперь в финале турнира Тайхман сыграет с американкой Дженнифер Брэйди, которая победила соотечественницу Коко Гауфф.

Примечательно, что Тайхамн, выиграв в прошлом году турнир WTA в Праге, отказалась поехать на соревнования. Вместо этого она предпочла выступить в Лексингтоне и сделала это успешно.