Тайхман, отказавшаяся защищать титул в Праге, вышла в финал турнира в Лексингтоне
Швейцарская теннисистка Хиль Белен Тайхман пробилась в финал турнира WTA в Лексингтоне (США). В полуфинале швейцарка победила американку Шелби Роджерс со счётом 6:3, 6:2.
Продолжительность матча составила лишь 1 час 12 минут. 63-я ракетка мира Тайхман выполнила пять эйсов и допустила четыре двойные ошибки. Её соперница, занимающая 116-е место в рейтинге WTA, дважды подала навылет и допустила две двойные ошибки.
Теперь в финале турнира Тайхман сыграет с американкой Дженнифер Брэйди, которая победила соотечественницу Коко Гауфф.
Примечательно, что Тайхамн, выиграв в прошлом году турнир WTA в Праге, отказалась поехать на соревнования. Вместо этого она предпочла выступить в Лексингтоне и сделала это успешно.
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