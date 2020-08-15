Белинда Бенчич снялась с US Open

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич отказалась принять участие в US Open. Швейцарка опубликовала заявление в социальных сетях, сообщив болельщикам о своём решении.
«Привет всем моим фанатам! Я хотела сообщить, что приняла сложное решение пропустить американские турниры. Я вернусь на корт в Риме в следующем месяце. Хочу поблагодарить US Open и USTA за их работу и усилия, которые были предприняты для проведения турнира в Цинциннати и US Open. Жду возвращения в Нью-Йорк в следующем году. Желаю всем успехов», — написала Бенчич.
Бенчич — очередная теннисистка, снявшаяся с US Open. На турнир не поедут также действующая чемпионка Бьянка Андрееску и первая ракетка мира Эшли Барти. Не досчитается ведущих теннисистов и мужской турнир. Список участниц доступен на «Чемпионате».
- 15 августа 2020
-
22:58
-
21:36
-
21:04
-
19:45
-
18:40
-
16:11
-
15:21
-
14:09
-
13:41
-
10:44
-
10:31
-
09:28
-
00:46
-
00:33
- 14 августа 2020
-
23:20
-
22:24
-
22:13
-
21:15
-
20:49
-
17:34
-
17:14
-
16:28
-
15:39
-
14:47
-
13:53
-
12:40
-
11:02
-
10:07
-
09:21
-
09:04
-
04:04
- 13 августа 2020
-
23:44
-
22:26
-
20:59
-
19:12