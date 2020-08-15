Белинда Бенчич снялась с US Open

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич отказалась принять участие в US Open. Швейцарка опубликовала заявление в социальных сетях, сообщив болельщикам о своём решении.

«Привет всем моим фанатам! Я хотела сообщить, что приняла сложное решение пропустить американские турниры. Я вернусь на корт в Риме в следующем месяце. Хочу поблагодарить US Open и USTA за их работу и усилия, которые были предприняты для проведения турнира в Цинциннати и US Open. Жду возвращения в Нью-Йорк в следующем году. Желаю всем успехов», — написала Бенчич.

Бенчич — очередная теннисистка, снявшаяся с US Open. На турнир не поедут также действующая чемпионка Бьянка Андрееску и первая ракетка мира Эшли Барти. Не досчитается ведущих теннисистов и мужской турнир. Список участниц доступен на «Чемпионате».