Андрей Кузнецов потерпел поражение в первом матче с января 2018 года

Российский теннисист Андрей Кузнецов уступил в матче первого круга «Челленджера» в Праге (Чехия). Россиянин встречался с голландцем Таллоном Грикспором. Матч закончился со счётом 6:7 (4:7), 6:7 (5:7).
Кузнецов не играл в ATP-туре с января 2018 года. Спортсмен залечивал травму тазобедренного сустава. При этом бывшая 39-я ракетка мира сохраняет шансы попасть на US Open. Он может пробиться на турнир по защищённому рейтингу.
Что касается «Челленджера» в Праге, то Грикспор теперь сыграет во втором круге с бельгийцем Киммером Коппеянсом.
Первый круг турнира не смог преодолеть ещё один россиянин Андрей Ватутин. Он на старте турнира уступил немцу Матсу Мораингу со счётом 7:5, 3:6, 2:6.
Призовой фонд турнира, проходящего на грунтовом покрытии, составляет 137 тыс. евро.
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