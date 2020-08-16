Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Андрей Кузнецов потерпел поражение в первом матче с января 2018 года

Андрей Кузнецов потерпел поражение в первом матче с января 2018 года
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Кузнецов уступил в матче первого круга «Челленджера» в Праге (Чехия). Россиянин встречался с голландцем Таллоном Грикспором. Матч закончился со счётом 6:7 (4:7), 6:7 (5:7).

Кузнецов не играл в ATP-туре с января 2018 года. Спортсмен залечивал травму тазобедренного сустава. При этом бывшая 39-я ракетка мира сохраняет шансы попасть на US Open. Он может пробиться на турнир по защищённому рейтингу.

Что касается «Челленджера» в Праге, то Грикспор теперь сыграет во втором круге с бельгийцем Киммером Коппеянсом.

Первый круг турнира не смог преодолеть ещё один россиянин Андрей Ватутин. Он на старте турнира уступил немцу Матсу Мораингу со счётом 7:5, 3:6, 2:6.

Призовой фонд турнира, проходящего на грунтовом покрытии, составляет 137 тыс. евро.

Прага-чел.. 1-й круг
15 августа 2020, суббота. 14:30 МСК
Андрей Кузнецов
Россия
Андрей Кузнецов
А. Кузнецов
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		6 5  
7 7 		7 7  
         
Таллон Грикспор
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Прага-чел.. 1-й круг
15 августа 2020, суббота. 15:55 МСК
Алексей Ватутин
Россия
Алексей Ватутин
А. Ватутин
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		3 2
5 		6 6
         
Матс Мораинг
Германия
Матс Мораинг
М. Мораинг
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020