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Массу: за полтора месяца Тим сыграл 28 выставочных матчей. Это поможет ему на US Open

Массу: за полтора месяца Тим сыграл 28 выставочных матчей. Это поможет ему на US Open
Теннис / ATP 0

Тренер Доминика Тима Николас Массу заявил, что большое количество выставочных матчей во время паузы в сезоне положительно скажется на игре австрийца в США.

«Действительно, Доминик провёл очень много выставочных матчей. За полтора месяца он сыграл 28 матчей. При этом и уровень соперников был довольно высоким, поэтому можно сказать, что игровая практика у него точно была.

Уверен, этот факт поможет Тиму в Нью-Йорке. Сейчас он показывает хороший теннис, находится в отличной форме и полностью сконцентрирован на результате.

Каждый день мы стараемся понемногу прибавлять. Знаете, Доминик уже давно состоявшийся игрок, но учиться нужно постоянно. Надеюсь, после возобновления сезона он добьётся ещё большего успеха», — цитирует Массу пресс-служба АТР.

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