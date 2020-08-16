Менеджер Тима: Доминик может далеко пройти на US Open, и на «Ролан Гаррос»

Хервиг Страка, менеджер третьей ракетки мира австрийца Доминика Тима, считает, что его клиент может добиться успеха на US Open и «Ролан Гаррос». По словам менеджера, Тим хорошо подготовился к турнирам «Большого шлема» с помощью участия в выставочных соревнованиях.

«Я вижу, что Доминик уже обрёл уверенность. И это произошло потому что он принимал участие в выставочных турнирах. Видно, что он сейчас в хорошей форме. Надеюсь, что это не перейдёт в чрезмерную самоуверенность. Он очень хорошо тренировался и здорово прибавил в последние месяцы.

Если Тим пройдёт далеко на двух турнирах в США, это будет испытанием для его психологии. Раньше после успешного выставления на турнире «Большого шлема» ему всегда требовалось одна – две недели, чтобы прийти в норму.

С другой стороны, все теннисисты либо не играли, либо играли совсем мало. А Тим будет быстро восстанавливаться. Поэтому я думаю, что он может далеко пройти на обоих турнирах «Большого шлема», — цитирует менеджера Tennis World USA.