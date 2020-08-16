Бушар поблагодарила Агасси и Граф за помощь в подготовке к рестарту сезона

Бывшая пятая ракетка мира канадка Эжени Бушар поблагодарила Андре Агасси и Штеффи Граф за помощь. Бушар призналась, что во время карантина они помогали ей готовиться в Лас-Вегасе.

«Чувствовала, что физическая сторона моей игры должна быть лучше, поэтому переехала в Лас-Вегас. Более чем благодарна и счастлива, что Андре и Штеффи помогли мне с теннисом. У меня там была реально классная команда.

Мне комфортно работать с женщинами. Они лучше понимают эмоциональную сторону. С мужчиной-тренером бывает сложнее, ведь он не до конца понимает нюансы женских соревнований», — цитирует Бушар Tennis World USA со ссылкой на подкаст Tennis.com.

26-летняя Бушар на турнире в Праге дошла до четвертьфинала, где уступила бельгийке Элисе Мертенс.