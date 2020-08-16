Бушар поблагодарила Агасси и Граф за помощь в подготовке к рестарту сезона
Бывшая пятая ракетка мира канадка Эжени Бушар поблагодарила Андре Агасси и Штеффи Граф за помощь. Бушар призналась, что во время карантина они помогали ей готовиться в Лас-Вегасе.
«Чувствовала, что физическая сторона моей игры должна быть лучше, поэтому переехала в Лас-Вегас. Более чем благодарна и счастлива, что Андре и Штеффи помогли мне с теннисом. У меня там была реально классная команда.
Мне комфортно работать с женщинами. Они лучше понимают эмоциональную сторону. С мужчиной-тренером бывает сложнее, ведь он не до конца понимает нюансы женских соревнований», — цитирует Бушар Tennis World USA со ссылкой на подкаст Tennis.com.
26-летняя Бушар на турнире в Праге дошла до четвертьфинала, где уступила бельгийке Элисе Мертенс.
Эжени Бушар во второй раз в сезоне вышла в четвертьфинал турнира WTA
- 16 августа 2020
-
13:28
-
12:55
-
12:36
-
10:42
-
10:30
-
09:32
-
00:17
- 15 августа 2020
-
22:58
-
21:36
-
21:04
-
19:45
-
18:40
-
16:11
-
15:21
-
14:09
-
13:41
-
10:44
-
10:31
-
09:28
-
00:46
-
00:33
- 14 августа 2020
-
23:20
-
22:24
-
22:13
-
21:15
-
20:49
-
17:34
-
17:14
-
16:28
-
15:39
-
14:47
-
13:53
-
12:40
-
11:02
-
10:07
Партнерский контент