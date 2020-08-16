Мария Шарапова показала новое фото с пляжа
Российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Бывшая первая ракетка мира выложила фото, сделанное на пляже.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Шараповой.
В конце февраля 2020 года Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры. В последние годы спортсменку регулярно преследовали травмы и проблемы со здоровьем.
Мария за карьеру выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA—2004. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира.
Теннисный сезон был приостановлен в середине марта из-за пандемии коронавируса. Сезон возобновился в августе турниром WTA в Палермо (Италия).
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