Мария Шарапова показала новое фото с пляжа

Российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Бывшая первая ракетка мира выложила фото, сделанное на пляже.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Шараповой.

В конце февраля 2020 года Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры. В последние годы спортсменку регулярно преследовали травмы и проблемы со здоровьем.

Мария за карьеру выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA—2004. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира.

Теннисный сезон был приостановлен в середине марта из-за пандемии коронавируса. Сезон возобновился в августе турниром WTA в Палермо (Италия).