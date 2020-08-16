Андрей Рублёв прилетел в США. Фото
Тренер Фернандо Висенте, работающий с российским теннисистом Андреем Рублёвым, сообщил, что они прилетели в США. Висенте опубликовал фотографию с Рублёвым, сделанную в аэропорту в США.
Рублёв намеревается выступить на US Open и на «Мастерсе» в Цинциннати, который был перенесён в Нью-Йорк.
В настоящее время Рублёв является 14-й ракеткой мира. В 2020 году уроженец Москвы провёл 18 матчей, в которых одержал 15 побед. В его активе два завоёванных трофея — в Аделаиде и Дохе. Андрей заявил о намерении выступить на Открытом чемпионате США, который пройдёт с 31 августа по 13 сентября.
Теннисный сезон был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Соревнования возобновились в начале августа на турнире WTA в Палермо (Италия).
Рублёв — о работе с Висенте: у меня никогда не было такого тренера, как он
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