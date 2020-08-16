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Сафиуллин вышел во второй круг «Челленджера» в Праге и сыграет с Вавринкой

Сафиуллин вышел во второй круг «Челленджера» в Праге и сыграет с Вавринкой
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Роман Сафиуллин успешно преодолел первый круг турнира серии «челленджер» в Праге (Чехия). Сафиуллин в матче первого круга победил чеха Лукаша Росола. Матч закончился со счётом 7:5, 6:2.
Продолжительность матча составила 1 час 25 минут.

В следующем круге турнира российский теннисист встретится с швейцарцем Стэном Вавринкой. Он преодолел первый круг на bye.

Ранее сообщалось, что у одного из участников турнира обнаружили коронавирус. В соответствии с обязательными медицинскими правилами Чехии и протоколами ATP игрок был помещён на карантин и будет отбывать его дома. Специалисты изучают контакты заразившегося, чтобы определить людей, которые тоже могли заразиться.

На челленджере в Праге выступают многие известные игроки, включая немца Филипа Кольшрайбера, нидерландца Робина Хасе и других.

Из-за пандемии коронавируса теннисный тур в середине марта был приостановлен. Соревнования возобновились в начале августа турниром в Палермо (Италия).

Прага-чел.. 1-й круг
16 августа 2020, воскресенье. 13:25 МСК
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		2  
         
Лукаш Росол
Чехия
Лукаш Росол
Л. Росол
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