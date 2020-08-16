Сафиуллин вышел во второй круг «Челленджера» в Праге и сыграет с Вавринкой

Российский теннисист Роман Сафиуллин успешно преодолел первый круг турнира серии «челленджер» в Праге (Чехия). Сафиуллин в матче первого круга победил чеха Лукаша Росола. Матч закончился со счётом 7:5, 6:2.
Продолжительность матча составила 1 час 25 минут.
В следующем круге турнира российский теннисист встретится с швейцарцем Стэном Вавринкой. Он преодолел первый круг на bye.
Ранее сообщалось, что у одного из участников турнира обнаружили коронавирус. В соответствии с обязательными медицинскими правилами Чехии и протоколами ATP игрок был помещён на карантин и будет отбывать его дома. Специалисты изучают контакты заразившегося, чтобы определить людей, которые тоже могли заразиться.
На челленджере в Праге выступают многие известные игроки, включая немца Филипа Кольшрайбера, нидерландца Робина Хасе и других.
Из-за пандемии коронавируса теннисный тур в середине марта был приостановлен. Соревнования возобновились в начале августа турниром в Палермо (Италия).
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