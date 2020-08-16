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Халеп обыграла Мертенс и завоевала главный трофей турнира в Праге

Халеп обыграла Мертенс и завоевала главный трофей турнира в Праге
Теннис / WTA 0

Вторая ракетка мира румынка Симона Халеп стала победительницей турнира категории International в Праге (Чехия). В решающем матче соревнований она победила представительницу Бельгии Элисе Мертенс. Матч закончился со счётом 6:2, 7:5.

Продолжительность встречи составила 1 час 34 минуты. Халеп сделала один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15. Её соперница, занимающая 23-е место в рейтинге WTA, ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и оформила три брейка.

Для Симины этот трофей стал вторым в сезоне. В конце февраля она стала чемпионкой соревнований в Дубае (ОАЭ).

Предыдущий чемпионкой турнира в Праге была представительница Швейцарии Хиль Белен Тайхман, которая отказалась от защиты титула и выступает на этой неделе в Лексингтоне (США). Сегодня она сыграет в решающем матче хардовых соревнований.

Прага. Финал
16 августа 2020, воскресенье. 14:35 МСК
Симона Халеп
2
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
2 		5  
         
Элисе Мертенс
23
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
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