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Халеп не исключила участия в US Open. Ранее она не собиралась ехать в США

Халеп не исключила участия в US Open. Ранее она не собиралась ехать в США
Теннис / WTA 0

Румынская теннисистка Симона Халеп не исключает возможности участия в Открытом чемпионате США. Как заявила вторая ракетка мира, решение о поездке в Нью-Йорк она примет завтра, 17 августа.

«Решение будет принято завтра, а пока просто хочу насладиться победой в Праге. Посмотрим», — передаёт слова Симоны журналист Тумайни Карайол в своём «твиттере».

Открытый чемпионат США пройдёт с 30 августа по 13 сентября. Румынка заявляла, что не собирается участвовать в американском мейджоре.

Напомним, WTA достигла соглашения с правительством Чехии об отмене двухнедельного карантина после прибытия в страну для теннисисток, которые примут участие в соревнованиях в Праге. Халеп стала чемпионкой турнира, переиграв в финале Элисе Мертенс из Бельгии.

Халеп обыграла Мертенс и завоевала главный трофей турнира в Праге
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