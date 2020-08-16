Халеп не исключила участия в US Open. Ранее она не собиралась ехать в США

Румынская теннисистка Симона Халеп не исключает возможности участия в Открытом чемпионате США. Как заявила вторая ракетка мира, решение о поездке в Нью-Йорк она примет завтра, 17 августа.



«Решение будет принято завтра, а пока просто хочу насладиться победой в Праге. Посмотрим», — передаёт слова Симоны журналист Тумайни Карайол в своём «твиттере».



Открытый чемпионат США пройдёт с 30 августа по 13 сентября. Румынка заявляла, что не собирается участвовать в американском мейджоре.



Напомним, WTA достигла соглашения с правительством Чехии об отмене двухнедельного карантина после прибытия в страну для теннисисток, которые примут участие в соревнованиях в Праге. Халеп стала чемпионкой турнира, переиграв в финале Элисе Мертенс из Бельгии.

Халеп обыграла Мертенс и завоевала главный трофей турнира в Праге