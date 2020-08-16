Стосур — о самоизоляции: было тяжело. Помню, как зашла в магазин и просто начала плакать

Победительница US Open 2011 австралийская теннисистка Саманта Стосур рассказала, как перенесла карантин.

«Я уже была в Индиан-Уэллсе, когда турнир отменили из-за пандемии коронавируса. Когда я вернулась в Мельбурн, сначала мне нравилось находиться дома. Теннисисты редко бывают дома, поэтому было вполне неплохо, хоть и нельзя было видеться с друзьями и семьёй.



Помню, как пошла в магазин примерно через три недели самоизоляции. У меня был плохой день, я зашла в супермаркет и просто начала плакать. Я подумала: „Господи, что с тобой не так?“. Многое навалилось, и я просто думала: „Ненавижу всё это“. Уверена, подобное испытали многие. Жизнь в изоляции была тяжёлой, к ней нужно было привыкнуть. Как и у всех, у меня были периоды, когда всё это надоедало. Пришлось просто преодолеть трудности и покончить с этим», — приводит слова Стосур Федерация тенниса Австралии.