Даниил Медведев отправился в Нью-Йорк, где сыграет на Western & Southern Open и US Open

Пятая ракетка мира Даниил Медведев выложил в социальных сетях фотографию из аэропорта и сообщил, что отправляется в Нью-Йорк (США), где сыграет на «Мастерсе» Western & Southern Open и US Open.

«Официально на пути в Нью-Йорк!» — написал Медведев.

Посмотреть фотографию можно на странице Даниила Медведева в "Твиттере".

Напомним, Медведев — действующий чемпион «Мастерса» Western & Southern Open, который в этом году пройдёт не в Цинциннати, а в Нью-Йорке. Такое решение было принято американской ассоциацией тенниса (USTA) в соответствии с мерами безопасности. Турнир пройдёт с 22 по 28 августа. Сразу же вслед за ними на тех же нью-йоркских кортах пройдёт US Open.

В Нью-Йорк уже прибыл ещё один российский теннисист — Карен Хачанов.