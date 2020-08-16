Даниил Медведев отправился в Нью-Йорк, где сыграет на Western & Southern Open и US Open
Пятая ракетка мира Даниил Медведев выложил в социальных сетях фотографию из аэропорта и сообщил, что отправляется в Нью-Йорк (США), где сыграет на «Мастерсе» Western & Southern Open и US Open.
«Официально на пути в Нью-Йорк!» — написал Медведев.
Посмотреть фотографию можно на странице Даниила Медведева в "Твиттере".
Напомним, Медведев — действующий чемпион «Мастерса» Western & Southern Open, который в этом году пройдёт не в Цинциннати, а в Нью-Йорке. Такое решение было принято американской ассоциацией тенниса (USTA) в соответствии с мерами безопасности. Турнир пройдёт с 22 по 28 августа. Сразу же вслед за ними на тех же нью-йоркских кортах пройдёт US Open.
В Нью-Йорк уже прибыл ещё один российский теннисист — Карен Хачанов.
Карен Хачанов прибыл в Нью-Йорк, где сыграет на Western & Southern Open и US Open
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