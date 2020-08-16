Кей Нисикори заразился коронавирусом и снялся с «Мастерса» в Нью-Йорке

Японский теннисист Кей Нисикори заразился коронавирусом и снялся с «Мастерса» Western & Southern Open в Нью-Йорке (США).
«Всем привет. У меня печальные новости. Сегодня утром, когда я ещё был во Флориде, я прошёл тест на коронавирус, и результат оказался положительным. Мне придётся сняться с „Мастерса“ в Нью-Йорке. Я и моя команда пройдём повторный тест в пятницу. Чувствую себя хорошо, симптомов почти нет, но я однозначно буду находиться в полной изоляции ради безопасности окружающих. Мы планировали отправиться в Нью-Йорк завтра, но теперь, очевидно, останемся во Флориде. О новостях сообщу в пятницу», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Нисикори.
Во Флориде Нисикори тренировался в академии Ника Боллетьери вместе с многими другими теннисистами.
Турнир пройдёт с 22 по 28 августа. Сразу же вслед за ними на тех же нью-йоркских кортах пройдёт US Open.
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