Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Кей Нисикори заразился коронавирусом и снялся с «Мастерса» в Нью-Йорке

Кей Нисикори заразился коронавирусом и снялся с «Мастерса» в Нью-Йорке
Теннис / ATP 0

Японский теннисист Кей Нисикори заразился коронавирусом и снялся с «Мастерса» Western & Southern Open в Нью-Йорке (США).

«Всем привет. У меня печальные новости. Сегодня утром, когда я ещё был во Флориде, я прошёл тест на коронавирус, и результат оказался положительным. Мне придётся сняться с „Мастерса“ в Нью-Йорке. Я и моя команда пройдём повторный тест в пятницу. Чувствую себя хорошо, симптомов почти нет, но я однозначно буду находиться в полной изоляции ради безопасности окружающих. Мы планировали отправиться в Нью-Йорк завтра, но теперь, очевидно, останемся во Флориде. О новостях сообщу в пятницу», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Нисикори.

Во Флориде Нисикори тренировался в академии Ника Боллетьери вместе с многими другими теннисистами.

Турнир пройдёт с 22 по 28 августа. Сразу же вслед за ними на тех же нью-йоркских кортах пройдёт US Open.

Даниил Медведев отправился в Нью-Йорк, где сыграет на Western & Southern Open и US Open
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020