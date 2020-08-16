Видеообзор победы Симоны Халеп над Элисе Мертенс в финале турнира в Праге

Вторая ракетка мира румынка Симона Халеп стала победительницей турнира категории International в Праге (Чехия). В решающем матче соревнований она победила представительницу Бельгии Элисе Мертенс. Матч закончился со счётом 6:2, 7:5.

Продолжительность встречи составила 1 час 34 минуты. Халеп сделала один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15. Её соперница, занимающая 23-е место в рейтинге WTA, ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и оформила три брейка.

Для Симоны этот трофей стал вторым в сезоне. В конце февраля она стала победительницей турнира в Дубае (ОАЭ).

Халеп отпраздновала победу необычным образом: искупалась в реке Влтаве, которая протекает в центре Праги.