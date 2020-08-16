Американская теннисистка Дженнифер Брэйди поделилась эмоциями после завоевания первого в карьере титула. Брэйди обыграла швейцарку Хиль Белен Тайхман со счётом 6:3, 6:4 в финальном матче турнира в Лексингтоне (США).

«Завоевание первого титула даёт прекрасное ощущение. Я сделала это дома, в Америке, и действительно счастлива. Всегда хотела завоевать титул WTA, и всё, о чём я когда-либо мечтала, оказалось реальностью.



Перед тем как выйти на корт, я знала и верила, что могу победить, иначе в этом матче просто не было бы смысла. Чувствовала, что начала медлить на своей подаче. В других матчах на этой неделе я подавала действительно хорошо. Я не изучала статистику, но знаю точно, что сегодня всё было иначе из-за того, что я нервничала.



Я старалась не думать слишком много, а просто сфокусироваться на своей подаче и первом мяче после неё. Я пыталась не забегать вперёд, потому что каждое очко приближало меня к титулу», — приводит слова Брэйди WTA.