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Дженнифер Брэйди поделилась эмоциями после завоевания первого в карьере титула

Дженнифер Брэйди поделилась эмоциями после завоевания первого в карьере титула
Теннис / WTA 0

Американская теннисистка Дженнифер Брэйди поделилась эмоциями после завоевания первого в карьере титула. Брэйди обыграла швейцарку Хиль Белен Тайхман со счётом 6:3, 6:4 в финальном матче турнира в Лексингтоне (США).

«Завоевание первого титула даёт прекрасное ощущение. Я сделала это дома, в Америке, и действительно счастлива. Всегда хотела завоевать титул WTA, и всё, о чём я когда-либо мечтала, оказалось реальностью.

Перед тем как выйти на корт, я знала и верила, что могу победить, иначе в этом матче просто не было бы смысла. Чувствовала, что начала медлить на своей подаче. В других матчах на этой неделе я подавала действительно хорошо. Я не изучала статистику, но знаю точно, что сегодня всё было иначе из-за того, что я нервничала.

Я старалась не думать слишком много, а просто сфокусироваться на своей подаче и первом мяче после неё. Я пыталась не забегать вперёд, потому что каждое очко приближало меня к титулу», — приводит слова Брэйди WTA.

Брэйди обыграла Тайхман и стала победительницей турнира в Лексингтоне
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