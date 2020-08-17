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Пэт Кэш: некоторые правила медицинского протокола US Open — это нелепость и перебор

Пэт Кэш: некоторые правила медицинского протокола US Open — это нелепость и перебор
Теннис / Большой шлем 0

Бывший австралийский теннисист, победитель Уимблдона 1987 года в одиночном разряде Пэт Кэш показал, как проходит процедура тестирования на коронавирус в отеле перед US Open.

«Пузырь» на US Open. В 6 часов утра проходит первый этап тестирования в отеле, потом нужно ждать результат 24 часа в закрытом помещении. В этом есть смысл, но некоторые правила, которые я прочитал, выглядят абсолютно нелепыми, это перебор", — написал Кэш на своей странице в «Инстаграме».

Посмотреть видео можно на странице Пэта Кэша в "Инстаграме".

Открытый чемпионат США пройдёт с 30 августа по 13 сентября. Перед этим турниром пройдёт «Мастерс» Western & Southern Open, который перенесли из Цинциннати в Нью-Йорк. Такое решение было принято американской ассоциацией тенниса (USTA) в соответствии с мерами безопасности.

Даниил Медведев отправился в Нью-Йорк, где сыграет на Western & Southern Open и US Open
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