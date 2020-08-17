Симона Халеп о победе на турнире в Праге: было сложно вернуться к официальным матчам

Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала победу на турнире в Праге.

«Было действительно сложно вернуться к официальным матчам после такого длительного перерыва. Эмоции после 10-дневного пребывания в номере отеля были непростыми, но знаете, я должна воспринимать и положительные моменты, мне удалось выиграть турнир, что очень много значит.

Вначале я немного волновалась, но здесь мы чувствовали себя в полной безопасности, и все изменения и правила были соблюдены. Мы можем проводить турниры, подобные этой неделе, я чувствую, что это большой шанс для нас снова играть. Это совсем другая игра и немного стресса, но мы должны приспособиться. Тот факт, что всё было хорошо в эти 10 дней, означает, что всё было действительно отлично сделано», — приводит слова Халеп официальный сайт WTA.

Напомним, в финальном матче турнира в Праге Халеп победила представительницу Бельгии Элисе Мертенс. Матч закончился со счётом 6:2, 7:5. Предыдущий чемпионкой турнира в Праге была представительница Швейцарии Хиль Белен Тайхман, которая отказалась от защиты титула и выступила на турнире в Лексингтоне (США). Швейцарке удалось дойти до финала, где она уступила американке Дженнифер Брэйди.