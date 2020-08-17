Дарья Касаткина опустилась на две строчки в рейтинге WTA

В обновлённом рейтинге WTA от 17 августа россиянки Вероника Кудерметова, Анна Блинкова и Дарья Касаткина опустились на 41-ю, 62-ю и 68-ю строчки соответственно.
Рейтинг WTA. 17 августа
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6356.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205.
4 (4). Софья Кенин (США) — 4590.
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4580.
6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555.
7 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335.
8 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4010.
9 (9). Серена Уильямс (США) — 3975.
10 (10). Наоми Осака (Япония) — 3625.
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27 (27). Екатерина Александрова (Россия) — 1775…
30 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1540…
32 (32). Светлана Кузнецова (Россия) — 1527...
41 (40). Вероника Кудерметова (Россия) — 1373...
62 (61). Анна Блинкова (Россия) — 984...
68 (66). Дарья Касаткина (Россия) — 905...
85 (85). Анастасия Потапова (Россия) — 759.
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