Дарья Касаткина опустилась на две строчки в рейтинге WTA

В обновлённом рейтинге WTA от 17 августа россиянки Вероника Кудерметова, Анна Блинкова и Дарья Касаткина опустились на 41-ю, 62-ю и 68-ю строчки соответственно.



Рейтинг WTA. 17 августа

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717.

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6356.

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205.

4 (4). Софья Кенин (США) — 4590.

5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4580.

6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555.

7 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335.

8 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4010.

9 (9). Серена Уильямс (США) — 3975.

10 (10). Наоми Осака (Япония) — 3625.

…

27 (27). Екатерина Александрова (Россия) — 1775…

30 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1540…

32 (32). Светлана Кузнецова (Россия) — 1527...

41 (40). Вероника Кудерметова (Россия) — 1373...

62 (61). Анна Блинкова (Россия) — 984...

68 (66). Дарья Касаткина (Россия) — 905...

85 (85). Анастасия Потапова (Россия) — 759.