Симона Халеп вышла на чистое пятое место по количеству титулов среди действующих игроков

Вторая ракетка мира румынка Симона Халеп, ставшая победительницей турнира категории International в Праге (Чехия), завоевала 21-й титул в карьере. По этому показателю она вышла на чистое пятое место среди действующих игроков, обойдя Викторию Азаренко из Беларуси (20).

По количеству выигранных турниров среди действующих теннисисток Халеп опережают американки Серена (73) и Винус Уильямс (49), бельгийка Ким Клейстерс (41) и чешка Петра Квитова (27), сообщает пресс-служба WTA.

В решающем матче соревнований в Праге Симона Халеп победила представительницу Бельгии Элисе Мертенс со счётом 6:2, 7:5. Для румынки этот трофей стал вторым в сезоне. В конце февраля она стала чемпионкой соревнований в Дубае (ОАЭ).