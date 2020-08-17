Андерсон: жена шесть лет ездила со мной на ТБШ. Теперь придётся смотреть Netflix

Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон поделился ожиданиями от грядущего розыгрыша US Open. В целях безопасности численность человек в командах игроков будут существенно сокращено.



«Вероятно, много времени буду проводить один или с тренером. Кажется, в этот раз не особо получится общаться. Обычно на турниры со мной летает жена, но, видимо, не в этот раз. Странные ощущения, потому что уже шесть лет она не пропускает мэйджоры.



На турнир возьму с собой гитару и книги. Ещё буду смотреть Netflix. Ну и много тренироваться, чтобы не было свободного времени», — цитирует Андерсона пресс-служба Тура.



В настоящее время 34-летний теннисист является 123-й ракеткой мира. Открытый чемпионат США пройдёт с 31 августа по 13 сентября.