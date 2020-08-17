Муж Серены Уильямс: в спорте в отношении женщин есть двойные стандарты

Алексис Оганян, муж 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» Серены Уильямс, высказался на тему двойных стандартов в спорте.

В «Твиттере» было опубликовано видео с футболистом туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, который расплакался после поражения. В комментарии пользователи в основном хвалили португальца за неравнодушие и жажду побеждать, а один подписчик связал эту ситуацию с историей Серены Уильямс, написав: «А помните, когда Серена Уильямс в расстроенных чувствах бросила ракетку после поражения, это назвали крахом?»

Оганян в своём «твиттере» так прокомментировал этот пост: «Обожаю эту страсть. Обожаю, когда все спортсмены злятся, грустят, проявляют эмоции, потому что это именно то, ради чего мы смотрим трансляцию. Люди стремятся быть лучшими, и это чистое и настоящее развлечение. Хотя, когда дело доходит до женщин, мы безусловно видим двойные стандарты».