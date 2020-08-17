Пит Сампрас — о ТБШ: я никогда не хотел побеждать на других турнирах

14-кратный чемпион турниров «Большого шлема» американец Пит Сампрас признался, что всегда ставил перед собой цель в первую очередь успешно выступать на мэйджорах.

«Я никогда не хотел побеждать на других турнирах, так как некоторые вещи для меня были очевидными — как чёрное и белое. Мой сезон определяли результаты на турнирах „Большого шлема“.

Если бы я выиграл восемь турниров, но среди них не было бы мэйджора, то это был бы хороший сезон, но не прекрасный. Я честно в этом признаюсь. Мой год измерялся турнирами Grand Slam. Цифры — не главное в теннисе, но для меня было важно к концу карьеры выиграть больше всего турниров «Большого шлема», — приводит слова Сампраса Tennis World USA.

Сампрас за карьеру завоевал 54 титула в одиночном разряде. Он завершил профессиональную карьеру в 2003 году. В 2007 году Пит был включён в международный Зал теннисной славы.